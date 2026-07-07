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Piemonte, Unindustria: “Nonostante l’incertezza le nostre imprese continuano ad investire”

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Lug 7, 2026 , , , ,
TORINO (ITALPRESS) – “L’analisi congiunturale ci racconta sicuramente la preoccupazione da parte delle imprese e degli imprenditori del territorio, perché il momento congiunturale crea grandissima incertezza. L’aumento dei costi delle materie prime, l’aumento dei costi energetici, l’incertezza geopolitica, soprattutto in Medioriente, dove iniziava a esserci un forte sviluppo, destano preoccupazione. Ma questa situazione non fa vacillare la determinazione e la resilienza delle imprese piemontesi, che continuano a investire per voler competere”. Così il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, a margine della presentazione dell’indagine congiunturale sul terzo trimestre.
(ITALPRESS)xn3/trl/gsl

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