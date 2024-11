Piemonte, beni confiscati alla malavita: nel triennio 22-24 finanziate 27 domande con 780.000 euro

Nel triennio 2022/2024 il fondo regionale ha finanziato 27 domande per la gestione di beni confiscati da parte dei Comuni, per un totale di oltre 780.000 euro. Lo ha spiegato l’assessore Maurizio Marrone durante l’informativa in commissione Legalità: “Stiamo diminuendo il numero d’immobili confiscati non assegnati e, proprio in questi giorni, abbiamo avviato un confronto con i Comuni e le associazioni per rivedere il funzionamento del fondo, andando incontro alle loro esigenze. Vorremmo rivedere la disciplina delle realtà sotto i 5.000 abitanti, aumentando il contributo regionale e diminuendo la quota di compartecipazione. I progetti che portiamo avanti, anche con le scuole, sono segnali importanti nei confronti della criminalità organizzata, verificando la sensibilità dei Comuni su questi temi”.



Nella seconda parte della seduta Marrone ha relazionato sulle misure di contrasto all’usura. Al momento risultano pochi casi, persone colpite dal fenomeno che si rivolgono agli organismi composizione crisi da sovra-indebitamento (OCC), enti terzi che possono far fronte all’esposizione debitoria con i creditori. Gli OCC ricevono le domande, valutano i presupposti normativi e nominano un professionista che assiste il debitore nella ristrutturazione del debito e nella soddisfazione dei crediti. È stato avviato un confronto con questi organismi e la Regione sta progettando una campagna di comunicazione nel merito.