Confagricoltura chiede alla Regione Piemonte di rivedere il calcolo delle giacenze di gasolio

Nei giorni scorsi Confagricoltura Alessandria e Confagricoltura Piemonte, venendo incontro alle pressanti richieste degli associati, hanno manifestato alla Regione l’esigenza di concedere un supplemento nell’assegnazione del gasolio agevolato ai tanti agricoltori che hanno essiccato o stanno essiccando la granella della soia e dei cereali quali, per esempio, mais e riso, raccolta in ritardo e con un contenuto interno di acqua più elevato del consueto a causa del clima autunnale particolarmente umido.

Infatti i quantitativi di carburante agevolato consumati per portare il prodotto a un tenore di umidità idoneo allo stoccaggio e alla conservazione, saranno ben superiori a quelli normalmente concessi per effettuare questa operazione. Attualmente le richieste formulate dall’Organizzazione degli imprenditori agricoli sono al vaglio del Settore regionale competente, che si è impegnato a dare le risposte nel più breve tempo possibile.

LE PAROLE – Così Paola Sacco, presidente Confagricoltura Alessandria: “I ritardi nelle operazioni di raccolta hanno determinato, su gran parte del territorio, lo spostamento di un mese delle semine dei cereali. Analoga situazione per le concimazioni autunnali nei vigneti. Quindi molti agricoltori si trovano a dover utilizzare il gasolio in questo periodo, esponendosi al rischio di vedersi considerare i quantitativi prelevati come rimanenza sul 2024, da scalare nell’assegnazione del prossimo anno. Per ovviare a questa situazione, abbiamo invitato la Regione a posticipare la data limite per il calcolo automatico delle giacenze minime”.