Domani 16 gennaio apre il cantiere di piazza Libertà

Il progetto di riqualificazione di Piazza Libertà vedrà l’apertura del cantiere nella giornata di domani, martedì 16 gennaio, e i lavori termineranno il prossimo 30 aprile.

Verrà restituito alla Città uno spazio centrale, in una forma che valorizzerà il centro cittadino con questa concreta azione, risultato delle sinergie tra commercio, turismo e cultura grazie all’apporto del DUC, il Distretto Urbano del Commercio.

Le parole

Per l’assessore comunale al Commercio Giovanni Berrone “… possiamo annunciare con soddisfazione l’avvio in un cantiere che migliorerà in modo sensibile il volto di Alessandria, donando a noi tutti un luogo familiare, attrattivo per cittadini, commercio e turisti”.

Così la manager Distretto Urbano del Commercio Manuela Ulandi: “In questo importante progetto non poteva mancare un sito internet, al momento in lavorazione, per fornire tutte le informazioni su questa importante misura attivata a fine 2020 dalla Regione Piemonte. Nei mesi scorsi c’è stato un bando per le imprese per ricevere le risorse previste”.

Questa la sintesi del presidente Confcommercio Alessandria Vittorio Ferrari: “La riqualificazione dell’anello pedonale di piazza della Libertà è un’opera che va a chiudere un progetto biennale. Il 16 gennaio è un punto di partenza, quindi auspichiamo che dalla Regione continuino ad arrivare finanziamenti per proseguire il percorso avviato. Il DUC è un’opportunità da sfruttare”.