Nella sede di via Carducci l’ultima occasione utile per accedere ai corsi.

All’inizio di novembre prenderà il via il corso biennale 2023-2025 per Tecnico di Alta Gioielleria, che contemplerà 2 classi (ragazzi e ragazzi provenienti sia da città dell’oro, centri limitrofi, Lombardia, Veneto, Italia Centrale e Mezzogiorno) che seguiranno un programma comune il 1° anno e 2 curvature, Gemmologia e Oreficeria nel 2°.

Il corso

Formerà figure altamente qualificate per la gestione dei processi di produzione e di sviluppo del prodotto nel settore orafo e della gioielleria. A conclusione del percorso biennale, gratuito perché interamente sostenuto dalla Regione Piemonte, gli studenti conseguiranno il diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF).

Ci sono ancora alcuni posti disponibili: i giovani interessati, con diploma di scuola secondaria di 2° grado, possono rivolgersi al più presto alla segreteria di Valenza al numero 0131-1828610 o prendendo visione del sito www.itsgem.it per sostenere l’ultimo test utile per accedere ai corsi del biennio 23-25 in programma lunedì 23 in mattinata, nella sede di via Carducci.