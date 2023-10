Juventus Next Gen, altro big-match al ‘Moccagatta’: arriva l’imbattuto Perugia cooperativa del gol

In campo domenica 22 ottobre alle 14 allo stadio ‘Moccagatta’.

La Juventus Next Gen torna in campo dopo la sosta nazionali ed è subito big-match contro una delle favorite del girone. I bianconeri hanno avuto tempo per recuperare qualche infortunato e re-ingaggiare il portiere Gian Marco Crespi (22), dopo l’infortunio a Garofani. Dopo il 1° pareggio stagionale col Sestri, i ragazzi bianconeri puntano al successo che manca dal 23 settembre (2-1 ad Ancona).

Il Perugia, unica formazione imbattuta nel girone B insieme alla Torres, appare una formazione solida con tante soluzioni d’attacco: fin qui 10 gol segnati da 10 giocatori diversi. E in porta sconta la 3^ giornata di squalifica il lituano Adamonis, espulso contro il Sestri Levante.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Sta in zona playout: 16° posto con 7 punti (2 vinte, 1 pari, 4 perse, gol 8-10) e 1 gara in meno . Prima dello ‘stop nazionali’ pareggiò 0-0 a Sestri Levante. Il tecnico Massimo Brambilla (50) finora ha alternato 3-5-2 e 3-4-1-2 . Miglior marcatore Cerri (3).

Sta in zona playout: (2 vinte, 1 pari, 4 perse, gol 8-10) . Prima dello ‘stop nazionali’ pareggiò 0-0 a Sestri Levante. Il tecnico (50) finora ha alternato e . Miglior marcatore (3). PERUGIA – Retrocesso a maggio dopo 2 anni di B e tra le favorite per il salto di categoria, è 5° con 14 punti (3 vinte 5 pari, 0 sconfitte, gol 10-6) e non ha mai perso come la capolista Torres, cui ha imposto il pari (1-1) nell’ultimo turno. Il tecnico Francesco Baldini (49) ha giocato le ultime 3 col 4-3-1-2. Ancora squalificato il portiere Adamonis.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Domenico Leone (BT)

Assistenti: Francesco Collu (OR) – Emanuele Fumarulo (BT)

4° ufficiale: Samuel Dania (MI)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: JU23-Pergolettese 1-1. Il sig. Leone, al 3° anno in C, non ha mai arbitrato il Perugia.