Parco Agrisolare nel Mezzogiorno, nuovo bando da 250 milioni €

ROMA (ITALPRESS) – Al via il terzo bando dedicato alla Misura “Parco Agrisolare” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo avviso, con una dotazione di 250 milioni di euro, è riservato alle imprese della produzione agricola per progetti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida “si tratta di una fondamentale opportunità per migliorare la sostenibilità dell’intero comparto e nello stesso tempo incrementarne la competitività, azzerando i costi energetici”. Le domande potranno essere presentate sul portale del Gestore dei Servizi Energetici dal 16 settembre al 14 ottobre. Confermate le novità e le regole introdotte con il secondo bando del 2023: il contributo a fondo perduto potrà raggiungere l’80% delle spese ammissibili; le imprese avranno la possibilità di adottare soluzioni di autoconsumo condiviso e potranno partecipare in forma aggregata. Sarà possibile, inoltre, installare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con una potenza massima di 1.000 “kilovatt picco” per impianto. La spesa massima per beneficiario è fissata a 2.330.000 euro.

col/gtr

