Paglieri investe nel futuro: inaugurata la nuova area produttiva per una crescita sostenibile

In occasione del mese del Made in Italy, organizzato dal Ministero delle Imprese, il Gruppo Paglieri di Alessandria ha inaugurato settimana scorsa una nuova area produttiva, ad elevato contenuto tecnologico, dedicata alla produzione del semilavorato utilizzato per il Personal Care. L’impianto inaugurato rientra in un piano di investimenti che il Gruppo ha previsto per il periodo 2024–2027, per oltre 50 milioni di euro destinati a progetti di crescita del territorio, innovazione e sostenibilità.

L’investimento ha interessato una superficie di circa 500 mq, caratterizzata da impianti ad altissima tecnologia grazie ai quali Paglieri incrementa la propria capacità produttiva a 280.000 kg al giorno. Il nuovo impianto è in linea con la missione aziendale di garantire i più elevati standard di sicurezza e qualità, in molti casi più ambiziosi rispetto ai requisiti di legge. In questo, un ruolo fondamentale lo ricopre la ricerca, nella quale Paglieri ha investito nel 2024 circa 14 milioni di euro per lo sviluppo di prodotti che anticipino e rispondano alle esigenze dei consumatori di oggi e di domani.

L’ampliamento appena inaugurato ha richiesto un investimento complessivo di 6 milioni di euro, a conferma della volontà dell’azienda di continuare a innovare e sviluppare la produzione in Italia. Importanti le ricadute occupazionali per il territorio: il progetto ha creato nuovi posti di lavoro, con l’assunzione di alcuni nuovi addetti alla miscelazione che si aggiungono alle 37 nuove assunzioni dello scorso anno, rafforzando il contributo di Paglieri alla crescita economica del territorio.

La nuova area produttiva dello stabilimento Paglieri

Adottando alcuni standard del settore farmaceutico (impiego di acqua purificata e sterilizzazione a vapore a 121°C) minimizza l’uso di sanitizzanti chimici, migliorando la qualità del processo produttivo. Le caratteristiche del nuovo impianto riducono anche gli sprechi: il sistema PIG (Pipeline Inspection Gauge) sulle tubazioni riduce la quantità di acque reflue generate per il lavaggio degli impianti.

All’inaugurazione del nuovo impianto hanno partecipato mons. Guido Gallese (vescovo di Alessandria), Enrico Bussalino (assessore regionale), Luigi Benzi (presidente della Provincia) e Giorgio Abonante (sindaco di Alessandria).