Paglieri: Francesco Cimino nuovo direttore per la trasformazione tecnologica

Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, è lieta di annunciare la nomina di Francesco Cimino come nuovo IT Director.

Con un’esperienza ventennale nel settore IT, nella coordinazione di progetti innovativi e una forte expertise nella gestione dei sistemi SAP, Cimino, classe 1977, avrà il compito di guidare la trasformazione tecnologica dell’azienda, ponendo le basi per una crescita sostenibile e competitiva a livello globale.

La nomina di Cimino segna un nuovo capitolo per Paglieri, che si conferma ancora una volta come un’azienda all’avanguardia, pronta a rispondere alle sfide del mercato globale unendo coraggio, tradizione e innovazione.

Francesco Cimino