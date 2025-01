Oreficeria: dalla Cina ai laboratori GEM di Valenza

I laboratori all’avanguardia del GEM di Valenza suscitano interesse e curiosità in tutto il mondo.

Ed è stata una visita inaspettata, alcuni giorni fa, quella di 2 giovani cinesi provenienti dal Guangzhou. Le 2 ragazze, una delle quali proprietaria di un negozio di preziosi in Cina, dopo aver visionato in biblioteca i volumi dedicati alla gioielleria, sono entrate nei laboratori delle scuole orafe cittadine, rimanendo colpite proprio da quelli del Gem in viale Dante, attrezzati con strumentazioni d’avanguardia per l’oreficeria, l’incassatura e la gemmologia.

Le due ospiti sono state accompagnate nella loro visita da una studentessa di origini cinesi che ha fatto loro da interprete.

La metropoli portuale cinese (14 milioni di abitanti) ospita in un’unica area il ‘Guangzhou International Textile City’, con mercati all’ingrosso di abbigliamento e tessuti, e comprende anche un centro commerciale dedicato a orologi e gioielli.

In attesa degli Open Day di Primavera, grazie ai quali il GEM aprirà le porte della sede e dei laboratori, chi fosse interessato a conoscere la scuola e i corsi del prossimo biennio 2025-2027 può contattare la segreteria per una visita su appuntamento ai seguenti riferimenti: [email protected] oppure tel. 0131-1828610.