Carceri: 10 nuovi agenti ad Alessandria

Con la conclusione del 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1.327 nuovi agenti entreranno in servizio presso le prigioni italiane e 10 avranno come destinazione Alessandria. In particolare, alla Casa Circondariale ‘Cantiello-Gaeta’ di piazza Don Sorìa arriveranno 7 nuovi agenti, mentre alla Casa di Reclusione di San Michele finiranno 3 nuovi agenti.



Il loro arrivo migliorerà le condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le carenze di organico causate dalla grave noncuranza dei governi precedenti. Queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi, finalizzato a potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine, e in particolare della Polizia Penitenziaria. Presto ci saranno altre assegnazioni: 2.568 agenti inizieranno il 185° Corso a maggio 2025 mentre, con la firma del nuovo bando allievi agenti del 15 gennaio scorso, è iniziato il reclutamento di ulteriori 3.246 unità.

Il che significa, a conti fatti, 7.141 poliziotti penitenziari in più, in Italia, nel giro di 3 anni. Ci voleva. Ora speriamo che anche il loro equipaggiamento migliori, a cominciare dalla fornitura di taser.

3 nuovi agenti a San Michele