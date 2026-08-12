Economia IN EVIDENZA Video

Olio d’oliva, 200.000 mila tonnellate invendute: filiera in crisi

Di

Ago 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – L’olio d’oliva italiano affronta una fase delicata, con oltre 200.000 tonnellate di prodotto della passata campagna ancora stoccate tra frantoi e cooperative agricole. Le scorte erano state accumulate nella speranza di una ripresa dei prezzi, che però non si è verificata.
Una situazione che preoccupa soprattutto in vista della prossima raccolta: se le vendite non ripartiranno, frantoi e industrie potrebbero avere difficoltà a ritirare la nuova produzione, aggravando le difficoltà anche per gli olivicoltori.
Tra le regioni maggiormente coinvolte ci sono Puglia e Calabria, che da sole concentrano oltre la metà della produzione italiana di olio d’oliva e che oggi si trovano a fare i conti con una situazione di crisi.
Il problema riguarda in particolare i frantoi, che rappresentano l’anello di collegamento tra agricoltori e industria e detengono gran parte delle scorte, ma che sono classificati come imprese artigiane.
Tra le possibili soluzioni si valuta la destinazione di parte dell’olio agli indigenti e il ripristino dell’aiuto allo stoccaggio privato. Ma per gli operatori serve soprattutto un intervento sulla filiera, coinvolgendo anche la grande distribuzione.
L’obiettivo è valorizzare l’extravergine italiano e garantire al prodotto un prezzo adeguato alla sua qualità, sostenendo così imprese e produttori in una fase particolarmente difficile.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Carburanti: negli ultimi 5 mesi la Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 tonnellate di prodotti

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Acqua da bere al bar: a luglio i Nas hanno accertato 256 violazioni

Ago 13, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Il Ferrari Club di Alessandria in Puglia per un incontro con Antonio Giovinazzi

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Carburanti: negli ultimi 5 mesi la Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 tonnellate di prodotti

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Acqua da bere al bar: a luglio i Nas hanno accertato 256 violazioni

Ago 13, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Il Ferrari Club di Alessandria in Puglia per un incontro con Antonio Giovinazzi

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Supercoppa Europea: il PSG vince la 2^ di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026