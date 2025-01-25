Economia Video

Lavoro: a giugno 352.000 posti in più nel privato

Set 25, 2025
ROMA (ITALPRESS) – A giugno, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Inps, si è verificato un saldo positivo su base annua pari a 352.000 posti di lavoro nel settore privato. Il dato è calcolato come somma delle differenze tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi. Complessivamente le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel primo semestre del 2025 sono state 4.253.000, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2024. Le trasformazioni da tempo determinato tra gennaio e giugno 2025 sono state 405.000, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. In aumento anche le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+7%), passate da 55.000 nel primo semestre 2024 a 59.000 nello stesso periodo del 2025.
