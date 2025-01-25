Economia Video

BCE: crescita stabile nell’Eurozona

Set 25, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Con la sola eccezione dell’Irlanda, la crescita economica nella prima metà del 2025 nell’Eurozona è stata più stabile dei mesi precedenti, e dovrebbe rimanere tale nella seconda metà dell’anno. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico. Nonostante l’incremento dei dazi sulle esportazioni dell’area dell’euro verso gli Stati Uniti, il nuovo accordo sugli scambi commerciali ha contribuito a ridurre l’incertezza. Secondo la Bce, più avanti nell’orizzonte temporale di riferimento la crescita economica dell’area euro dovrebbe rafforzarsi, sostenuta da diversi fattori. L’aumento dei salari reali e dell’occupazione, insieme con i nuovi stanziamenti pubblici per infrastrutture e difesa, soprattutto in Germania, dovrebbe stimolare la domanda interna dell’area. Inoltre, anche le condizioni di finanziamento meno restrittive e la ripresa della domanda estera nel 2027 dovrebbero sostenere le prospettive di crescita. A essere più incerte del solito sono le prospettive dell’inflazione, a causa dello scenario ancora variabile delle politiche commerciali a livello mondiale.
