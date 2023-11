Nuovo contratto Usa per ASTM: costruirà un tunnel sotto il fiume Potomac, a Washington DC

Il Gruppo ASTM, con sede a Tortona, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione, leader nella realizzazione di grandi opere e nella tecnologia applicata alla mobilità, si è aggiudicato, attraverso la propria controllata Halmar International, il contratto per la progettazione e costruzione di un tunnel sotto il fiume Potomac. Si tratta del più grande progetto mai assegnato dalla DC Water, l’autorità idrica del District of Columbia che fornisce acqua potabile, servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue alla capitale statunitense.

Il progetto

Ha un valore complessivo di 819 milioni $ ed è stato assegnato al raggruppamento d’impresa formato da CBNA, società controllata da Bouygues Construction (al 70%) e Halmar (al 30%). Consiste nella realizzazione di un tunnel lungo 5,5 miglia (8.840 mt), con diametro interno di 18 piedi (5,50 mt), ad una profondità media di 100 piedi (30 mt) in contesti geologici eterogenei ed in prossimità di monumenti simbolo della capitale. Sono parte del progetto, inoltre, una serie di strutture di deviazione, pozzi di raccolta e strutture di supporto per catturare i flussi provenienti dagli sfioratori di reti fognarie miste esistenti lungo il fiume Potomac, per convogliarli infine all’impianto di trattamento delle acque reflue di Blue Plains.

Il tunnel principale sarà eseguito con scavo meccanizzato che richiederà l’uso di due TBM (Tunnel Boring Machine) appositamente realizzate per affrontare le diverse condizioni geologiche previste lungo il tracciato. La durata dei lavori è stimata in circa 6 anni.

ASTM negli USA

Negli Stati Uniti il Gruppo ASTM, attraverso Halmar, ha completato recentemente i progetti Long Island Rail Road Third Track Expansion (1,83 miliardi $) e la stazione della metropolitana di Potomac Yard della Washington Metropolitan Area Transit Authority (264 milioni $).

Ad oggi il Gruppo è impegnato, inoltre, nel completamento dei seguenti progetti:

progettazione e costruzione della stazione Penn Station nella metro di New York (1,85 miliardi $) miglioramento accessibilità di 13 stazioni della Metropolitan Transportation Authority di New York (450 milioni $) sostituzione viadotto di Park Avenue da parte della Metro-North Railroad, Fase 1 (383 milioni $) ristrutturazione di alcune aree dell’aeroporto JFK (1,24 miliardi $).