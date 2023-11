I militari della Guardia di Finanza di Casale Monferrato hanno individuato un finto dentista, 50enne, che esercitava la professione odontoiatrica senza laurea, quindi senza essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, mettendo così in grave pericolo la salute di coloro i quali si erano affidati alle sue cure.

Il finto medico figurava come amministratore unico di uno studio, provvisto di tutti gli strumenti necessari all’esercizio della professione odontoiatrica, e svolgeva la sua attività abusiva in assenza di un Direttore Sanitario, figura obbligatoria, garante e supervisore del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie effettuate all’interno di una struttura sanitaria.

Durante le indagini i militari hanno appurato che il finto medico era stato già denunciato anni prima per la stessa violazione e che, nonostante avesse ricorso al patteggiamento, aveva continuato a svolgere la sua attività, incurante del pericolo e della gravità del suo operato, non solo presso uno studio di Casale Monferrato, ma anche presso un altro studio in provincia di Milano.

I finanzieri lo hanno denunciato per i reati di esercizio abusivo della professione sanitaria e truffa, sottoponendo a sequestro preventivo gli studi, le apparecchiature e i dispositivi medici presenti al loro interno.