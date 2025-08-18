Economia

Fisco: su le entrate tributarie e contributive nel 2025

Ago 18, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2025 mostrano nel complesso una crescita di 33.807 milioni (+8,4%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge dai dati del rapporto del Dipartimento delle Finanze. Le entrate tributarie nel periodo considerato aumentano di 21.293 milioni (+7,8%) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato aumenta di 18.884 milioni (+7,3%). In crescita gli incassi da attività di accertamento e controllo (+596 milioni, +8,3%) e le entrate degli enti territoriali (+3.959 milioni, +14,8%). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 2.146 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (11,9%).

Gli incassi contributivi nel primo semestre del 2025 sono risultati pari a 141.638 milioni, in aumento di 12.514 milioni (+9,7%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

