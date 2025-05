Il ministro Musumeci: “Il valore dell’economia del mare supera i 170 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sia importante mettere assieme una parte delle due Camere per studi, analisi, proposte legate al tema straordinario del mare, inteso non solo come risorsa naturale irrinunciabile, fondamentale, ma anche come risorsa economica: non dimentichiamo che l’economia del mare alimenta in Italia un valore aggiunto che supera i 170 miliardi di euro, con 1 milione di addetti, 250.000 imprese e diventa la carta vincente soprattutto per quelle regioni bagnate dal mare che mostrano ancora difficoltà”.

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo parlamentare sull’economia del mare in Senato. xi2/sat/mca2

