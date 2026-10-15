Carrosio: sabato 17 alle ore 21 il duo Nitti-Pierotti suonerà all’auditorium comunale

Sabato 17 ottobre, alle ore 21, la rassegna ‘Settimane musicali internazionali’ farà tappa a Carrosio, presso l’Auditorium Comunale, con il concerto premio del Concorso Internazionale Clara Wieck Schumann di Marina di Massa. Protagonisti saranno Cosmaola Nitti (violoncello) e Giovanni Pierotti (pianoforte), che accompagneranno il pubblico dalla ricchezza del repertorio romantico alle nuove sensibilità del ‘900, attraverso le musiche di Johannes Brahms, Claude Debussy e Sergei Prokofiev.

Cosmaola Nitti

Il programma metterà a confronto 3 modi differenti di intendere l’incontro tra violoncello e pianoforte. La voce calda e profonda del violoncello troverà nel pianoforte un interlocutore capace di sostenerne il canto, raccoglierne gli slanci e aprire nuovi spazi espressivi, in un continuo scambio di temi, ritmi e colori. Il concerto offrirà così un viaggio tra passione romantica, raffinatezza timbrica e vitalità novecentesca.

Cosmaola Nitti e Giovanni Pierotti daranno voce alle diverse sfumature di un repertorio che fa dell’ascolto reciproco e del dialogo la propria forza.

Giovanni Pierotti