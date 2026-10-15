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Carrosio: sabato 17 alle ore 21 il duo Nitti-Pierotti suonerà all’auditorium comunale

DiRaimondo Bovone

Ott 15, 2026 , , , , , ,

Sabato 17 ottobre, alle ore 21, la rassegna ‘Settimane musicali internazionali’ farà tappa a Carrosio, presso l’Auditorium Comunale, con il concerto premio del Concorso Internazionale Clara Wieck Schumann di Marina di Massa. Protagonisti saranno Cosmaola Nitti (violoncello) e Giovanni Pierotti (pianoforte), che accompagneranno il pubblico dalla ricchezza del repertorio romantico alle nuove sensibilità del ‘900, attraverso le musiche di Johannes Brahms, Claude Debussy e Sergei Prokofiev.

Cosmaola Nitti

Il programma metterà a confronto 3 modi differenti di intendere l’incontro tra violoncello e pianoforte. La voce calda e profonda del violoncello troverà nel pianoforte un interlocutore capace di sostenerne il canto, raccoglierne gli slanci e aprire nuovi spazi espressivi, in un continuo scambio di temi, ritmi e colori. Il concerto offrirà così un viaggio tra passione romantica, raffinatezza timbrica e vitalità novecentesca.
Cosmaola Nitti e Giovanni Pierotti daranno voce alle diverse sfumature di un repertorio che fa dell’ascolto reciproco e del dialogo la propria forza.

Giovanni Pierotti

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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