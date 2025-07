La premier Meloni: “Un miliardo in più all’agricoltura con Coltivaitalia”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Governo aggiunge un altro mattone a questa strategia ,che vuole restituire all’agricoltura la centralità che merita, e lo fa con un provvedimento che abbiamo chiamato Coltivaitalia. Investiamo un miliardo di euro in più per sostenere le produzioni nazionali strategiche, diminuendo così la nostra dipendenza dall’estero, migliorando l’accesso al credito delle nuove imprese, facilitando l’imprenditoria giovanile anche attraverso il recupero di 8.000 ettari di terreni abbandonati, puntando sull’innovazione e sulla ricerca, le chiavi per un’agricoltura sempre più moderna e competitiva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video al termine del Consiglio dei ministri.

(Fonte video: Palazzo Chigi)

