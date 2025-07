La premier Meloni: “In 1.000 giorni di governo oltre 1 milione di posti di lavoro”

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al XX Congresso confederale della Cisl.

"In questi mille giorni di governo vedo soprattutto quello che non va, so che va fatto di più e meglio. Ma il dato che mi rende più orgogliosa è in ognuno di questi 1.000 giorni sono stati creati più posti di lavori nuovi, più di 1 milione. C'è ancora molto da fare per colmare il divario che abbiamo rispetto alle altre nazioni europee".

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)