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Inflazione: maxi-balzo a settembre

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Ott 1, 2026
ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione torna a correre in Italia e a settembre raggiunge il 4,2% su base annua, il livello più alto degli ultimi 3 anni. È quanto emerge dalla stima preliminare dell’Istat, secondo cui i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7% rispetto ad agosto. A spingere il dato sono soprattutto i beni energetici, i cui costi hanno registrato una forte accelerazione. In aumento anche i prodotti alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Per trovare un dato superiore al 4,2% bisogna tornare a settembre 2023, quando l’inflazione aveva raggiunto il 5,3%. Il quadro conferma quindi una nuova pressione sui prezzi, con possibili ripercussioni sul potere d’acquisto delle famiglie. A settembre peggiora inoltre il clima di fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese, interrompendo una serie positiva durata 3 mesi.
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