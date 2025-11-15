Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, Fumarola: “Più risorse per la scuola e ripristino di Opzione donna”

Di

Nov 15, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo apprezzato una serie di risposte che ci sono state date attraverso delle scelte messe a bilancio, abbiamo però chiesto delle attenzioni particolari rispetto al mondo della scuola, dell’università e della ricerca perché servono più risorse, ma anche rispetto ai pensionati: abbiamo chiesto che si possa ripristinare Opzione donna perché non ha solo un valore simbolico, ma bisogna mettere nella condizione le donne di poterla scegliere e, per far questo, bisogna evitare di zavorrarla così come è stato negli anni passati con delle condizionalità”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine dell’assemblea nazionale all’Auditorium del Massimo a Roma, commentando la manovra.xi2/ads/mca2

Di

Attualità Economia IN EVIDENZA

Unioni di Comuni: dalla Regione 4,7 milioni di euro per la gestione associata dei servizi

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone

