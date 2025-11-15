Attualità Economia IN EVIDENZA

Unioni di Comuni: dalla Regione 4,7 milioni di euro per la gestione associata dei servizi

DiRaimondo Bovone

Nov 15, 2025 , , , ,

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato i criteri per l’assegnazione dei contributi 2025 destinati alle Unioni di Comuni piemontesi, con una dotazione complessiva di 4,7 milioni di euro.
Le risorse serviranno a sostenere la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, uno strumento che permette ai piccoli Comuni di collaborare per offrire servizi più efficienti ai cittadini, riducendo i costi e migliorando l’organizzazione. Il bando per la presentazione delle domande sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Regione Piemonte.

I contributi saranno assegnati alle Unioni di Comuni iscritte nella Carta delle Forme associative del Piemonte, secondo criteri tecnici approvati in accordo con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 novembre 2025. Il provvedimento conferma l’impegno della Regione a rafforzare la cooperazione tra gli enti locali, favorendo forme di gestione condivisa che garantiscano continuità e qualità nei servizi, in particolare nei territori più piccoli e montani.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino: “Le Unioni di Comuni rappresentano un pilastro della nostra organizzazione territoriale. Grazie a questo finanziamento possiamo aiutare i Comuni più piccoli a lavorare insieme, mantenendo vivi i servizi essenziali e sostenendo le comunità che più hanno bisogno della vicinanza delle istituzioni”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra il quotidiano ‘Sole 24 Ore’

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 15 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Crotone: macellazione clandestina di cavalli, 1 arresto e 5 denunce

Nov 14, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Unioni di Comuni: dalla Regione 4,7 milioni di euro per la gestione associata dei servizi

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra il quotidiano ‘Sole 24 Ore’

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 15 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Crotone: macellazione clandestina di cavalli, 1 arresto e 5 denunce

Nov 14, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x