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New York: l’innovazione del Trentino si presenta agli investitori americani

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Apr 17, 2026
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella sede dell’Italian Trade Agency di New York, il Trentino si è presentato agli investitori americani. Non una semplice vetrina territoriale, ma la dimostrazione concreta di un modello integrato capace di coniugare ricerca scientifica, sviluppo industriale e qualità della vita. Promosso da Trentino Sviluppo, l’incontro ha offerto una lettura strategica sul progetto per un incubatore sulle Life Sciences, oltre a offrire un’ampia panoramica delle opportunità di investimento nella Provincia Autonoma.xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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