Lo spiegano Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem: “Pensiamo all’uso del fondo montagna per sostenere le Green Communities, 12 candidature di 20 Unioni montane di Comuni sul recente bando piemontese. E alle scelte per le botteghe dei servizi e le cooperative di comunità, le associazioni fondiarie come opportunità per chi vive e vuole vivere nei territori montani. Lavoriamo per rafforzare le Unioni montane, avendo a disposizione cifre molto rilevanti, anche grazie al fondo sull’idropotabile che ogni anno torna ai territori, per quasi 20 milioni di euro, ai quali si sommano, in questo 2023, 13 milioni di fondo regionale montagna, e 25 milioni di euro di fondo nazionale montagna. Ci sono prospettive interessanti. Questa centralità la ribadiamo in occasione della Giornata internazionale della Montagna, 11 dicembre, e lo diremo con il vicepresidente Carosso il 18 dicembre, in occasione dell’anniversario della Carta di Chivasso. Rilanciamo percorsi sussidiari di impegno per le Alpi e per gli Appennini che di certo vedono il Piemonte protagonista, come evidenziato anche a Oropa lo scorso 9 dicembre”.

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Via Palestro, 30 – 00185 Roma – tel. +39 06 87390022

e-mail: [email protected]