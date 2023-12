“Balla, ridi e narra”, serata benefica per Ostetricia e Ginecologia. Sabato 16 dicembre al ‘Centogrigio’

“Balla, ridi e narra” è il titolo della serata benefica organizzate per sabato 16 dicembre al ristorante pizzeria del Centogrigio per raccogliere fondi , tramite Solidal per Ricerca, per la struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Alessandria.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di trasformare la struttura in un reparto narrativo, dove cioè il racconto possa diventare uno strumento terapeutico e di relazione efficace, che permetta sia al paziente sia al medico che lo cura di condividere il proprio vissuto emotivo, affiancando quella che è la propria quotidianità ai riscontri clinico-diagnostici.

Il programma

Ore 17,30 spettacolo comico, organizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, del duo Marco e Mauro , l’esibizione di danza dei maestri Marcello Nuzio e Anna Martynova del Cuban Club Alessandria, e, per finire, l’estrazione di ricchi premi donati da esercizi commerciali dell’alessandrino.

Il costo della serata benefica è di 20 euro (ridotto 5 euro) comprensivi di spettacoli, apericena e un biglietto per l’estrazione dei premi . Per prenotare è sufficiente contattare, anche tramite Whatsapp, il numero 338-4704847.