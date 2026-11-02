Economia IN EVIDENZA Video

Libia: a Misurata porte aperte alle imprese italiane

Di

Nov 2, 2026


MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Acciaio, prodotti alimentari e vernici: Misurata ha aperto le porte delle sue fabbriche alla delegazione della Camera di commercio italo-libica, guidata da Nicola Colicchi, mostrando alle imprese italiane le dimensioni e le prospettive del proprio tessuto manifatturiero. Dopo gli oltre 68 incontri bilaterali segnalati dalla Zona franca in occasione del Forum libico-italiano degli affari e degli investimenti, la missione è proseguita con i delegati delle 60 aziende italiane una serie di visite agli stabilimenti della città. L’iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio italo-libica in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, ha permesso agli imprenditori di approfondire sul campo le opportunità di collaborazione con alcuni dei principali gruppi industriali locali.
xn8/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Esteri IN EVIDENZA Politica

Trump alla vigilia del voto di midterm: “In gioco il futuro dell’America”

Nov 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA Politica

Israele, Netanyahu: “Pronto a governo di unità nazionale, mai con i partiti arabi”

Nov 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 2, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Esteri IN EVIDENZA Politica

Trump alla vigilia del voto di midterm: “In gioco il futuro dell’America”

Nov 2, 2026
Calcio Sport

Serie A: l’Atalanta perde 3-0 in casa col Parma, prima vittoria per Gilardino

Nov 2, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA Politica

Israele, Netanyahu: “Pronto a governo di unità nazionale, mai con i partiti arabi”

Nov 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 2, 2026 Raimondo Bovone