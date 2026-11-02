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Palermo: un incendio distrugge uno stabilimento balneare

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Nov 2, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio di probabile origine dolosa è divampato a Palermo all’interno del lido Plait, sul lungomare dell’Addaura. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, già presenti nella zona a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo, sradicando alberi e causando allagamenti. Il rogo, sviluppatosi nonostante la pioggia battente, è stato successivamente alimentato dalle forti raffiche di vento. Sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme; i danni alla struttura balneare sarebbero consistenti. fnu/vbo/gtr

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