Economia Video

L’export italiano frena a gennaio

Di

Mar 20, 2026
ROMA (ITALPRESS) – L’export italiano in frenata a gennaio. Secondo i dati istat, su base annua le esportazioni calano del 4,6% in valore e del 5,8% in volume. Un segnale che riguarda entrambe le aree geografiche di riferimento: l’Unione Europea segna un -3,9%, mentre l’area extra Ue registra una flessione più marcata, pari a 5,5 punti percentuali. Su base mensile, l’export è sostanzialmente fermo, con una variazione di appena un decimo di punto percentuale negativo. Tengono le vendite verso i paesi europei, in crescita dell’1,4%, mentre calano quelle verso i mercati extra Ue. A pesare sulla performance annua sono soprattutto tre settori: i prodotti petroliferi raffinati, che crollano del 38,2%; i macchinari e i prodotti alimentari, bevande e tabacco. In controtendenza, crescono le esportazioni di metalli e prodotti in metallo e dei prodotti farmaceutici. Tra i partner commerciali, le maggiori flessioni riguardano il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti. Crescono invece le vendite verso Svizzera e Cina.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Torino: il restauro delle facciate della Gran Madre di Dio in dirittura d’arrivo

Mar 20, 2026
Salute & Scienza Video

Una nuova frontiera nella cura dell’emofilia A e B

Mar 20, 2026
Attualità Motori Viaggiando Video

Centro Sicurezza di Orbassano, 50 anni di test per auto più sicure

Mar 20, 2026

Ti sei perso...

Sport

Atletica Leggera: Andy Diaz oro nel triplo ai Mondiali indoor

Mar 20, 2026
Calcio Sport

Serie A: il Napoli vince 1-0 a Cagliari e sale a -6 dall’Inter

Mar 20, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 21 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 20, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Borsa sospetta con foulard con falce e martello davanti al Ministero della Giustizia

Mar 20, 2026