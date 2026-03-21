Attualità Cronaca Video

Palermo: arrestati 2 corrieri della droga, sequestrati hashish e armi

Di

Mar 21, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue l’azione di contrasto al traffico di stupefacenti e all’illegalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo che, nel quartiere Oreto – Villagrazia, hanno messo a segno l’arresto di due corrieri della droga e, in via Villa Rosato, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un’arma clandestina e ingente quantitativo di hashish. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle unità Cinofili, hanno intercettato un’auto che nascondeva un sofisticato espediente per nascondere la droga.

ads/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Sport Video

Canottaggio: Galtarossa nuovo presidente federale con l’85% dei voti

Mar 21, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 21 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 20, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Borsa sospetta con foulard con falce e martello davanti al Ministero della Giustizia

Mar 20, 2026

Ti sei perso...

Motori Sport

MotoGP: Di Giannantonio pole in Brasile, davanti a Bezzecchi e Marc Marquez

Mar 21, 2026
Sport Video

Canottaggio: Galtarossa nuovo presidente federale con l’85% dei voti

Mar 21, 2026
Sport

Sci, Coppa del Mondo: Laura Pirovano vince la gara e la Coppa di discesa

Mar 21, 2026
Sport

Sci, Coppa del Mondo: Dominil Paris vince la discesa libera alle finali

Mar 21, 2026