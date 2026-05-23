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Lavoro, Meloni: “Il Governo sostiene chi crea ricchezza e occupazione”

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Mag 23, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La strategia del Governo è stata chiara fin dall’inizio: sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione della giornata conclusiva della XVII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. “L’occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno: Il tasso di disoccupazione, sia generale che giovanile, ha raggiunto i livelli minimi di sempre e, per la prima volta nella storia, abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici. Abbiamo affrontato il problema dei salari con misure concrete, agendo su diversi fronti”.sat/mca2
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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