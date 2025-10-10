Economia IN EVIDENZA Video

Italia-Uzbekistan, rafforzata la cooperazione sulle materie prime critiche

Set 10, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Il consolidamento della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alle materie prime critiche, all’energia e all’agricoltura: questi i temi al centro dell’incontro bilaterale che si è tenuto a Roma tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro della Geologia e delle Risorse Minerarie dell’Uzbekistan, Babir Islamov. Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delle materie prime critiche che assume sempre più rilevanza strategica, anche e soprattutto nell’ottica del percorso ormai consolidato verso la doppia transizione: digitale ed energetica. Una maggiore cooperazione in questo settore, anche con il coinvolgimento di partner internazionali che condividono gli stessi obiettivi, potrà rendere l’Italia più autonoma nell’approvvigionamento e puntare a una concreta diversificazione delle fonti. Urso ha ribadito la disponibilità dell’Italia a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche, industriali e scientifiche per consentire lo sviluppo sostenibile delle risorse minerarie dell’Uzbekistan.
