Difesa, nuove risorse dall’UE

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha adottato lo stanziamento provvisorio di 150 miliardi per rafforzare la difesa in tutta l’Unione. Questo passo, intrapreso nell’ambito del programma di azione in materia di sicurezza per l’Europa, mira ad aiutare gli Stati membri a colmare le lacune critiche, nonché ad acquistare insieme prodotti per la difesa. A seguito della sua adozione da parte del Consiglio nel maggio 2025, il programma ha suscitato un forte interesse, con 19 Stati membri che hanno espresso la loro intenzione di partecipare e di cercare sostegno al di là del bilancio disponibile. Saranno forniti prestiti a lungo termine e a basso costo per acquistare attrezzature di difesa necessarie.

Il programma consentirà inoltre all’UE di sostenere ulteriormente l’Ucraina e permetterà agli Stati di aumentare immediatamente e in modo massiccio i loro investimenti nel settore, attraverso appalti congiunti dell’industria europea della difesa, concentrandosi sulle capacità prioritarie.

sat/azn

Navigazione articoli