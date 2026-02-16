Italia e Slovacchia rafforzano l’asse agricolo





ROMA (ITALPRESS) – Un confronto istituzionale all’insegna del rafforzamento della cooperazione europea nel settore agroalimentare ha visto protagonisti, a Roma, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Repubblica Slovacca Richard Takac. Durante l’incontro è stata condivisa la valutazione positiva sullo stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia, considerate una base solida per intensificare la collaborazione nel comparto agroalimentare. Lollobrigida ha espresso apprezzamento per l’interesse mostrato verso il modello produttivo italiano, evidenziando le potenzialità di una maggiore diffusione delle eccellenze nazionali sul mercato slovacco, anche attraverso le principali reti della grande distribuzione. Ampio spazio è stato dedicato al futuro della Politica Agricola Comune, con l’accento sulla necessità di una governance più chiara e semplificata, fondata su un documento di programmazione specifico e su un quadro normativo più snello. Il confronto ha toccato inoltre il tema della flavescenza dorata della vite: l’Italia ha illustrato le misure avviate, dal gruppo tecnico-scientifico alle linee guida operative, fino a un fondo di sostegno per le imprese colpite. Positivo il giudizio sul recente gruppo di lavoro italo-slovacco.

sat/azn