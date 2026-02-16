Prestiti bancari in crescita

ROMA (ITALPRESS) – Prestiti in crescita per l’11° mese consecutivo e raccolta bancaria che continua a rafforzarsi. È la fotografia che emerge in estrema sintesi dai dati del rapporto mensile ABI di febbraio. A gennaio, l’ammontare dei finanziamenti a imprese e famiglie è aumentato dell’1,9% su base annua. Per le famiglie l’incremento dura da 13 mesi, mentre per le imprese si tratta del 7° mese consecutivo.

Segno positivo anche per raccolta indiretta e diretta, cresciuta a gennaio del 3,4%, proseguendo la dinamica positiva da inizio 2024. Stesso trend anche per i depositi – in aumento del 3,7% su base annua – e per la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni. Calano invece i tassi sui prestiti alle imprese, mentre il tasso medio sui mutui casa si attesta al 3,47%. I crediti deteriorati netti ammontano a 28,3 miliardi di euro, in sensibile flessione dai 30 miliardi di settembre 2025.

