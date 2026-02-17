Economia IN EVIDENZA Video

INPS, il presidente Fava: “Col nuovo portale vogliamo semplificare la vita alle famiglie”

Feb 17, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo semplificare la vita alle famiglie. Più riduciamo la burocrazia amministrativa, più favoriamo la famiglia e andiamo verso il piacere di fare una famiglia, non deve essere una cosa che porta preoccupazione. La complessità amministrativa dobbiamo ridurla. Il portale che presentiamo porta con sé 40 servizi integrati dell’INPS, ma oltre 300 con altri enti”. Così il presidente Gabriele Fava, presentando la nuova piattaforma digitale dedicata alle famiglie insieme al ministro per la Famiglia, la natalità, e le pari opportunità, Eugenia Roccella.ads/mca1

