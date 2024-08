ROMA (ITALPRESS) – A luglio Demoskopika stima un tasso di inflazione turistica in aumento dello 0,8% su base mensile e del 4,1% su base annua. Crescono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti turistici, dei servizi ricettivi e della ristorazione, oltre che ricreativi e culturali. Per contro, risultano in ulteriore rallentamento i servizi di trasporto.

/gtr

Navigazione articoli