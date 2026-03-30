Industria: a febbraio calano i prezzi di produzione





ROMA (ITALPRESS) – A febbraio, secondo i dati Istat, i prezzi della produzione dell’industria diminuiscono dello 0,4% su base mensile e del 2,7% su base annua, accentuando la flessione già osservata nel mese precedente. Nel mercato interno si registra una diminuzione sia nel confronto mensile sia su quello annuo. Diversa la dinamica sui mercati esteri, dove si osserva un incremento rispetto al mese precedente e una crescita contenuta anche su base annua, con andamenti differenziati tra area euro e non euro. Tra i comparti manifatturieri, le riduzioni più consistenti riguardano il coke e i prodotti petroliferi raffinati, mentre gli aumenti più rilevanti interessano la metallurgia, i prodotti in metallo, i mezzi di trasporto e le altre attività manifatturiere legate anche alla riparazione e installazione di macchinari. Si amplia inoltre la flessione dell’energia elettrica e del gas sul mercato interno. Nel settore delle costruzioni, i valori degli edifici residenziali e non residenziali risultano in aumento sia nel confronto mensile sia su base annua, ma con un ritmo più moderato rispetto a gennaio. Per strade e ferrovie si osserva invece una crescita nel breve periodo e una lieve diminuzione su base annua. Nel trimestre considerato, gli edifici aumentano, mentre le infrastrutture registrano una leggera flessione.

mgg/azn