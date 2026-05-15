Salute Magazine – 15/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bpco, verso cure più accessibili e una rete territoriale
– Telemedicina, dal San Raffaele Milano la consulenza specialistica arriva a casa
– Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell’ovaio policistico
– Rifiuti sanitari, un progetto punta sull’economia circolare
sat/azn
– Bpco, verso cure più accessibili e una rete territoriale
– Telemedicina, dal San Raffaele Milano la consulenza specialistica arriva a casa
– Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell’ovaio policistico
– Rifiuti sanitari, un progetto punta sull’economia circolare
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