Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha ricevuto la governatrice generale del Canada: “Rapporti eccellenti”

Di

Mar 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “E’ un grande piacere conoscerla e chiacchierare con lei e che è un onore poterla avere qui e anche per sottolineare i rapporti di straordinaria eccellenza tra Italia e Canada, la collaborazione sotto ogni profilo e il legame affettivo che lega tanti italiani al Canada e la simpatia che c’è tra i nostri concittadini”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale la governatrice generale del Canada, Mary May Simon.ads/mca3
(fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Attualità Calcio Curiosità Video

Da Sanremo al Barbera, il Palermo schiera…Tony Pitony

Mar 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

La Commissione UE vara l’Industrial Accelerator Act

Mar 5, 2026
Economia Motori Video

Automobili: a febbraio cresce il mercato

Mar 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

GSE, Vigilante “Contratti a lungo termine strumento contro volatilità dei prezzi”

Mar 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha ricevuto la governatrice generale del Canada: “Rapporti eccellenti”

Mar 5, 2026
Attualità Calcio Curiosità Video

Da Sanremo al Barbera, il Palermo schiera…Tony Pitony

Mar 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

La Commissione UE vara l’Industrial Accelerator Act

Mar 5, 2026