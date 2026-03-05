Attualità Calcio Curiosità Video

Da Sanremo al Barbera, il Palermo schiera…Tony Pitony

Mar 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Dal palcoscenico di Sanremo al terreno di gioco del Barbera. Tony Pitony è il…nuovo acquisto del Palermo Fc. Il cantante siracusano, vincitore della serata delle cover con Ditonellapiaga al Festival, è stato ospite del club rosanero. Ieri ha assistito alla vittoria di Pohjanpalo e compagni sul Mantova (2-1) e poi ha incontrato i giocatori e mister Filippo Inzaghi negli spogliatoi. “Al Barbera solo Partitony”, è il video prodotto dal club. Il cantante entra nello spogliatoio dei rosanero e trova la sua postazione tra quelle di Ceccaroni e di…un certo Luca Toni, in mezzo c’è la maglia numero 21 con il nome “Pitony”, quella scelta dall’artista che, dopo un breve e colorito saluto con il magazziniere Pasquale, entra in campo al Barbera.
