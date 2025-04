In leggero aumento i prestiti alle famiglie

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio i prestiti al settore privato sono rimasti stabili sui dodici mesi, rispetto al -0,3% del mese precedente. Nel dettaglio quelli alle famiglie sono aumentati dello 0,7 per cento, alle società non finanziarie sono diminuiti del 2,1 per cento. Secondo quanto rende noto la Banca d’Italia, i depositi del settore privato sono aumentati dell’1,4 per cento, in rallentamento rispetto al +2,1 di gennaio. Accelera la raccolta obbligazionaria, aumentata del 6,3 per cento. A febbraio i tassi di interesse sui mutui casa comprese le spese accessorie per le famiglie si sono collocati al 3,58 per cento. Quelli sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,99 per cento, in frenata rispetto al 4,13 del mese precedente.

