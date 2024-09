Saranno circa 150 i nuovi cartelli stradali che saranno consegnati nelle prossime settimane ad altrettanti Comuni in provincia di Alessandria, nell’ambito di un progetto di identità e valorizzazione. I cartelli, che saranno installati sotto quelli di toponimo dei comuni, riportano “Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato” e “Benvenuti nelle Terre del Gavi Docg”, per evidenziare l’importanza dell’enoturismo di tutta l’area del Gran Monferrato (Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada) e dei Grandi Bianchi Piemontesi (Gavi Docg e area dei Colli Tortonesi, che lo scorso anno ha installato un’altra cartellonistica specifica).

Il progetto, ideato dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato, elaborato e presentato da Alexala, è stato reso possibile dal contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Con questa azione tutto il territorio vitivinicolo provinciale sarà riconoscibile. In particolare, con i suoi circa 700 km di estensione, la Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato è la Strada del Vino più lunga di Italia.

Le parole

Così il presidente della Fondazione Luciano Mariano: “La creazione di un brand è di fondamentale importanza per identificare una zona, renderla attrattiva e immediatamente riconoscibile per le sue peculiarità. Siamo certi che anche questa attività contribuirà ad offrire maggiore visibilità ad un territorio che si distingue a livello nazionale e internazionale per la sua produzione vitivinicola”.

Così il presidente della Camera di Commercio Gian Paolo Coscia: “L’auspicio è che questo progetto possa essere esteso ad altre zone del territorio, in modo tale da offrire una vetrina completa del nostro patrimonio enogastronomico, storico e culturale, valorizzando le identità locali e favorendo la messa in rete delle eccellenze e delle tipicità”.