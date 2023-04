Il Gruppo ASTM ha annunciato due nuovi accordi per i dipendenti della controllata SINA, introducendo retribuzione variabile e revisione dello smart-working, strutturale e non più emergenziale.

Gli accordi

Coinvolgono i 300 dipendenti di SINA, società del Gruppo specializzata nella progettazione di grandi opere (Top 10 italiana di ingegneria1), dimostrando attenzione al tema ambiente e alla creazione di un contesto lavorativo in cui il singolo si senta pienamente valorizzato.

Il primo accordo prevede premi di risultato variabili a fronte del raggiungimento e mantenimento di obiettivi specifici. I risultati, oltre alla parte economica, includono per la prima volta parametri ESG, quali la riduzione anno su anno del 2,5% delle emissioni di CO2 e la partecipazione di tutti i dipendenti (durante il periodo dell’accordo) a sessioni formative in materia di sostenibilità ambientale e sociale. In vigore fino al 2024, l’accordo mira a promuovere l’attiva collaborazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il secondo accordo sindacale sullo smart-working e prevede un primo periodo sperimentale di 6 mesi (estensibile altri 2 anni), introducendo il modello di lavoro agile come responsabilizzazione del singolo e di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori. Significativa anche l’importanza data al diritto alla disconnessione, fondamentale per garantire un corretto ‘work-life balance’ (equilibrio vita-lavoro).