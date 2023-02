Green Community delle valli Stura e Alpi Marittime: unire i territori e avvicinare le aree urbane

La Green Community delle Valli Stura e delle Alpi Marittime, denominata ‘MarGreen’, è stata presentata a Roccavione (CN). Finanziata con i fondi PNRR, rappresenta un importante piano di lavoro per dire come i territori stanno insieme, come staranno nel futuro, come sono più forti e in relazione con le aree urbane, in questo caso Cuneo.

‘MarGreen’ è una delle 38 Green Communities a livello nazionale, sostenuta dal Piano di Ripresa e Resilienza e da fondi statali, con il sostegno di Uncem fin dal 2009.

Il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero, che ha presenziato ai lavori, ha così commentato: “Il lavoro che parte nei territori riguarda pianificazione e definizione dei singoli progetti. Va fatta con tutti i Comuni, con le imprese, con il terzo settore, con le associazioni e le datoriali, con Università e Sindacati. I molteplici ambiti di intervento, dall’energia al turismo, dall’agricoltura alle filiere forestali, non devono essere visti distinti, bensì insieme, in una rigenerazione che riguarda i territori più coesi e che qui non può prescindere anche dall’Ente Parco delle Alpi Marittime. Le Green Communities sono nate anche per i Parchi, per l’uomo negli ecosistemi, per unire la natura protettiva a quella produttiva delle aree naturali protette, con peculiarità esclusive in Italia”.