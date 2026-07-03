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La CISL Fumarola: “Importante tenere le porte aperte, è un momento difficile”

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Lug 3, 2026
PADOVA (ITALPRESS) – “E’ importante che le porte continuino ad essere aperte, credo che in un tempo così difficile come quello che stiamo vivendo, sia fondamentale confrontarsi, ognuno nella propria autonomia, portando a Palazzo Chigi le nostre istanze. Da qui a qualche mese abbiamo la scadenza della prossima manovra che sarà sicuramente importante per il nostro Paese”. Lo afferma la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, a margine del XIX Congresso nazionale della UIL, commentando le parole della premier Meloni che, proprio dal palco della Uil, ieri aveva assicurato confronto e “porte aperte” alle parti sociali. (ITALPRESS)xb1/trl/gsl

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