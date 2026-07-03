Sindacati, Bombardieri “Segnali forti di unità Cgil, Cisl e Uil. Nuova pagina”

PADOVA (ITALPRESS) – “Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo: l’unità sindacale, ricordando che ognuno di noi ha
sensibilità diverse, ma riusciamo a stare insieme, lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni e apriamo oggi
una pagina diversa”. Così il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della
Uil.(ITALPRESS).
sensibilità diverse, ma riusciamo a stare insieme, lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni e apriamo oggi
una pagina diversa”. Così il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della
Uil.(ITALPRESS).
xb1/trl/gsl