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Sindacati, Bombardieri “Segnali forti di unità Cgil, Cisl e Uil. Nuova pagina”

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Lug 3, 2026


PADOVA (ITALPRESS) – “Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo: l’unità sindacale, ricordando che ognuno di noi ha
sensibilità diverse, ma riusciamo a stare insieme, lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni e apriamo oggi
una pagina diversa”. Così il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della
Uil.(ITALPRESS).

xb1/trl/gsl

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