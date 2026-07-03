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Garozzo “Scherma e fair play vanno d’accordo”

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Lug 3, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) -“Devo dire che è un motivo di grande orgoglio per me ricevere il premio internazionale Fair Play Menarini, anche a nome dello sport che rappresento”. Lo ha detto l’ex schermitore e vice-presidente della Federscherma, Daniele Garozzo, a margine della cerimonia della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini, in svolgimento al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. “Mi è stato chiesto qual è il gesto di fair play più bello che ho ricevuto e che ho dato nella mia carriera e mi è venuto subito in mente che nel nostro sport, la scherma, è naturale accusare la stoccata, cioè l’arbitro te l’assegna e tu invece alzi la mano e dici ‘No, il punto è dell’altro’ È come se un attaccante in area di rigore cascasse per terra, si alzasse e dicesse ‘No, non è rigore’. Vi lascio immaginare quante volte può succedere. Nella scherma invece questo accade, quindi credo che come rappresentante della scherma, di cui sono stato fiero portabandiera, credo che scherma e fair play siano due cose che vadano assolutamente d’accordo e per me è un piacere essere qui”, ha aggiunto l’olimpionico del fioretto.
f39/xb8/mc/gtr

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