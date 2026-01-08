Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Giorgetti: “Senza austerità barca portata in acque sicure”

Di

Set 8, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sono al Governo per difendere gli interessi degli italiani, e come si fa? Quando hai una montagna di debito pubblico devi essere in grado di emanciparti nel mercato. Senza fare una politica di austerità, in questi 4 anni siamo riusciti a fare misure decisive. Siamo riusciti a fare questa politica di galleggiamento, la barca è stata portata in acque sicure e questa è una cosa molto importante. Avremmo voluto fare di più e lo faremo, ma quegli interventi ci hanno reso coerenti con la nostra impostazione”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento della Lega “A tua difesa. Verso la finanziaria 2027”. Giorgetti ha ricordato “il principio di realismo, altrimenti i rischi sono sempre possibili”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fisco, rottamazione quinquies: il 30 settembre scade la seconda rata

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Attacco Usa distrugge cinque petroliere iraniane

Set 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sette arresti per l’omicidio di Diabolik a Roma, ci sono i presunti mandanti

Set 9, 2026
TOP NEWS

Stati Uniti “Distrutte cinque petroliere iraniane”

Set 9, 2026
TOP NEWS

Restituito al legittimo proprietario immobile occupato, applicata nuova norma

Set 9, 2026
IN EVIDENZA

Fisco, rottamazione quinquies: il 30 settembre scade la seconda rata

Set 9, 2026